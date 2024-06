Wewnątrz gniazdek znajdują się sprężynowe metalowe styki, które łączą się z przewodami sieci energetycznej. Kiedy wtyczka jest wsuwana do gniazdka, jej styki stykają się z bolcami wtyczki, umożliwiając przepływ prądu między nimi. Wewnątrz gniazdka występuje różnica potencjałów, zwana napięciem. Po włożeniu wtyczki, prąd płynie od przewodu fazowego do neutralnego, dostarczając energię elektryczną do podłączonego urządzenia.