Dofinansowanie do pompy ciepła. Ilu Polaków już skorzystało?

Pompy ciepła są urządzeniami drogimi w zakupie i instalacji, ale program Czyste Powietrze często umożliwia uzyskanie nawet 100-procentowego dofinansowania. Bez wątpienia, to właśnie z tego powodu cieszą się one tak dużą popularnością. Jednakże, nie jest wykluczone, że w 2024 r. to zainteresowanie zmaleje - kontekstem są reformy, które mają wyeliminować możliwość uzyskiwania dopłat na pompy ciepła bez unijnych certyfikatów. Równocześnie wystartują kontrole pomp ciepła w Polsce.