Dofinansowanie do przydomowych wiatraków. Na jakich zasadach można z niego skorzystać?

Dofinansowanie do przydomowych wiatraków to coraz popularniejsza forma wsparcia finansowego dla osób chcących zainwestować w odnawialne źródła energii. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej oraz dynamicznie zmieniających się cen energii elektrycznej, wiele osób poszukuje alternatywnych rozwiązań i pomysłów na zmaksymalizowanie efektywności produkcji , które pozwolą im obniżyć koszty eksploatacji swoich domów oraz przyczynić się do ochrony środowiska.

Zgodnie z informacjami NFOŚiGW, dotacje obejmują do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową o mocy od 1 kW do 20 kW, ale nie więcej niż 5 tys. zł na 1 kW. Dotacja na jeden magazyn energii elektrycznej może wynieść do 17 tys. zł, ale nie więcej niż 6 tys. zł za 1 kWh, przy czym minimalna pojemność magazynu to 2 kWh.