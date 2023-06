Mój Prąd 5.0 - czy kolejność instalacji urządzeń ma znaczenie?

Mój Prąd 5.0 w przeciwieństwie do poprzednich edycji programu został znacząco rozszerzony. W 2023 r. możliwe jest pozyskanie środków nie tylko na przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną i urządzenia bezpośrednio jej towarzyszące, ale także na urządzenie grzewcze w postaci pomp ciepła lub kolektorów słonecznych.

Wówczas w przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych kwota dotacji rośnie do 7 tys. zł. Jeśli instalowane jest urządzenie dodatkowe, z programu Mój Prąd 5.0 mogą skorzystać też grantobiorcy, którzy skorzystali już wcześniej z programu Mój Prąd i zdecydują się na zmianę zasad rozliczania z net-meteringu na net-billing. Kwota dotacji wynosi w takim przypadku 3 tys. zł do mikroinstalacji . Zakup urządzeń dodatkowych wiąże się z dodatkowymi pieniędzmi. Kwoty dofinansowań prezentują się następująco:

W związku z tym, że program Mój Prąd 5.0 obejmuje tak dużą grupę urządzeń, pojawiają się pytania na temat tego, czy kolejność inwestycji ma znaczenie. Biorąc pod uwagę, że do programu kwalifikują się koszty poniesione od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2023 r., może mieć to duże znaczenie.