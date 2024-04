A co z oświetleniem w łazience? Tutaj również nie ma powodów do zmartwień. Nawet przy silnym oświetleniu i licznych źródłach światła, standardowa żarówka LED zużywa tylko około 10 W , co w ciągu godziny przekłada się na zużycie energii na poziomie 0,01 kWh. To naprawdę niewiele.

Jak więc oszczędzać prąd w łazience? Sposoby są proste i sprowadzają się głównie do kontroli urządzeń o największym zużyciu energii. Staraj się robić pranie tylko wtedy, gdy jest to konieczne – unikaj pustych przebiegów i uruchamiania prania z niemal pustym bębnem. Czekaj, aż ubrań zbierze się wystarczająco dużo, by wyprać je razem. Jeśli suszysz włosy, rób to na najwyższej mocy. Oszczędzisz czas, a suszarka będzie musiała pracować krócej, co oznacza mniejsze zużycie prądu. To samo tyczy się oświetlenia: gaś światło, kiedy opuszczasz łazienkę lub ogranicz ilość włączonych żarówek. To drobne kroki, które mogą przynieść znaczne oszczędności.