Dostałeś takiego SMS‑a? Natychmiast wyślij go na ten numer

Ostatnio coraz częściej użytkownicy telefonów komórkowych otrzymują podejrzane wiadomości SMS, które mogą prowadzić do wyłudzeń danych lub innych zagrożeń. W treści takich wiadomości często znajdują się linki do fałszywych stron internetowych lub prośby o podanie wrażliwych informacji. Jeśli trafiłeś na taki SMS, nie ignoruj go – wysłanie go pod odpowiedni numer może uchronić cię i innych przed oszustwami. W artykule wyjaśnimy, co zrobić, gdy otrzymasz podejrzaną wiadomość i jak prawidłowo zgłosić takie przypadki.