Dzwoni nieznany numer? Sprawdź, co możesz zrobić w tej sytuacji

W obecnych czasach często dochodzi do wycieku danych. Zwykle odpowiedzialność za to ponoszą firmy, które gromadzą nasze informacje kontaktowe. Często dane te są sprzedawane, co wykorzystują oszuści. Do tego, często odbieramy telefony od telemarketerów proponujących różne produkty czy usługi. Ich natarczywość nie zachęca do rozmowy, co prowadzi do naciskania czerwonej słuchawki. Jednak to tylko chwilowe rozwiązanie, do następnego połączenia.