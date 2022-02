Elektrownie wiatrowe biją rekordy. Gaz z Rosji niepotrzebny

Daleko nam jednak do takich krajów jak Niemcy, gdzie wiatr zaspokoił 69,6 procent zapotrzebowania na Energię, czy Dania, gdzie wyprodukowanych 116,1 GWh to ponad 101 procent zapotrzebowania na energię elektryczną .

Jak zauważa serwis wnp.pl, taka sytuacja pozwala zrekompensować braki w zapasach gazu dostarczanego z Rosji. Nasi sąsiedzi nie chcą dostarczać większych ilości gazu, ponieważ wpłynęłoby to na spadek cen tego surowca. Mimo to gaz tanieje.

Wpływać na to ma pogoda. Jest względnie ciepło, przez co nie potrzeba aż tak dużych ilości energii do ogrzewania budynków, a przy tym wietrznie, co wpływa na rekordową produkcję z elektrowni wiatrowych.