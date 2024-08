Elektryk kradł prąd sąsiadowi. Sprytnie to sobie wykombinował

Według brytyjskich źródeł medialnych, Pirie przyznał się do winy za kradzież prądu w okresie od lipca 2017 roku do sierpnia 2020 roku. Sąd w Dundee okazał się jednak stosunkowo łagodny wobec niego, nakazując zwrócenie skradzionej kwoty w miesięcznych ratach po 40 funtów, co oznacza, że spłata potrwa ponad osiem lat.