Fotowoltaika a grad. Czy może uszkodzić panele?

Gradobicie może wyrządzić duże szkody. Spadające z nieba lodowe kule są w stanie uszkodzić pojazdy, dachy budynków, a także panele fotowoltaiczne. Jak duży musi być grad, by zaszkodzić instalacji fotowoltaicznej?

Grad to jedno ze zjawisk pogodowych, które wzbudza w nas strach. Trudno chronić się przed konsekwencjami gradobicia. Gdy na danym terenie dojdzie do opadów gradu o dużej średnicy, mogą one wyrządzić niemałe szkody. Niejednokrotnie w sieci można było natknąć się na przykład na fotografie prezentujące samochody, które zostały dotknięte gradobiciem. Obecnie wiele osób może zastanawiać się, jak grad wpłynie na panele fotowoltaiczne.

Sprawie przyjrzeli się dziennikarze włoskiego pv-magazine. We Włoszech niedawno doszło do opadów gradu, podczas których niektóre kule lodu miały nawet 20 cm średnicy. Tak duży grad jest w stanie wyrządzić ogromne szkody. Włosi spróbowali jednak ustalić, jak duże muszą być kule gradu, by wyrządzić pierwsze szkody w instalacji fotowoltaicznej.

Grad a fotowoltaika

Włoscy dziennikarze powołali się na badania z 2019 r., które przeprowadzono na Wolnym Uniwersytecie w Amsterdamie. Wynika z nich, że różne rodzaje paneli fotowoltaicznych z różną tolerancją znoszą gradobicia. Pierwsze uszkodzenia, zarówno widoczne, jak i niewidoczne, występują w przypadku opadów gradu o średnicy co najmniej 3 cm. Natomiast w przypadku opadów gradu o średnicy 4 cm i więcej, odsetek widocznych uszkodzeń znacząco wzrasta.

Najmniejsze uszkodzenia to tzw. mikropęknięcia. Nie powstają one na szkle, ale w krzemie. Początkowo nie powoduje to obniżenia wydajności, lecz po kilku miesiącach uszkodzone miejsca mogą wykazywać znaczący spadek wydajności. Wszelkie uszkodzenia skracają ponadto żywotność paneli fotowoltaicznych.

Panele fotowoltaiczne podczas gradobicia

Duży wpływ na powagę uszkodzeń wywołanych przez gradobicie ma rzecz jasna orientacja instalacji względem kierunku opadów. Czynnik ten może mieć nawet większe znaczenie niż rozmiar gradu. Co więcej, wpływ na uszkodzenie ma też pochylenie modułów. Według naukowców większe nachylenie może łagodzić ewentualne konsekwencje.

- Ryzyko gradobicia i podatność paneli fotowoltaicznych na grad powinny być uwzględnione w modelach ryzyka i strategiach adaptacji klimatycznej - podsumowali Holendrzy.

Karol Kołtowski, dziennikarz Gadżetomanii