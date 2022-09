Fotowoltaika na autobusach. Ambitny projekt Niemców

Instalacja fotowoltaiczna w domu to już nic zaskakującego. Liczba mikroinstalacji na świecie rośnie , a do końca tej dekady tempo wzrostu będzie szalone. Holandia stawia na fotowoltaikę na polach, czyli agrofotowoltaikę . Niemcy mają oryginalny pomysł. Chcą montować panele fotowoltaiczne na autobusach.

Serwis Gram w Zielone donosi o pomyśle firm Sono Motors i ÖPNV-Service. Podpisały one list intencyjny dotyczący współpracy. Jej owocem ma być stosowanie fotowoltaiki na autobusach. Sono Motors to producent m.in. pojazdu elektrycznego Sion. ÖPNV-Service zajmuje się z kolei modernizacją pojazdów transportu publicznego.

Łączna powierzchnia stosowanych modułów ma wynosić ok. 8 metrów kwadratowych, a moc całej instalacji ma osiągać 1,4 kWp. Zestaw jest konstruowany z myślą o standardowych 12-metrowych autobusach.

Pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych energia nie będzie służyć do napędzania pojazdów. Zamiast tego pozwoli ona m.in. na zasilenie układów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania. Ma to przełożyć się na spore oszczędności. W skali roku pojedynczy autobus ma spalić nawet 1,5 tys. litrów paliwa mniej. Będzie się to wiązać z redukcją emisji CO2 o 4 tony.