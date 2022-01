Fotowoltaika przyszłości. Podłączysz wszędzie, a do tego jest bezobsługowa

Hiszpańskie firmy Solartia i IED, które specjalizują się odpowiednio w branży solarnej i elektronicznej, połączyły siły i opracowały autonomiczny generator prądu ARCA. Urządzenie to ma być niemal bezobsługowe, a jego budowa ma pozwalać na przyłączenie go do sieci w dowolnym miejscu, bez konieczności angażowania wykwalifikowanego personelu. Dzięki niemu fotowoltaika ma być bardziej powszechna.