Gadżety intymne na Walentynki? Mogą sprawić spore nieprzyjemności

– Należy uważać m.in. na urządzenia tego typu, wykorzystujące standard Bluetooth Low Energy (BLE) i wyposażone w aplikacje na smartfony. Wszelkie dane zbierane przez zabawkę są wówczas przekazywane do aplikacji. To ona służy do ustawiania opcji urządzenia i w jej ramach odbywa się proces uwierzytelniania. W tym celu aplikacja łączy się, wykorzystując Wi-Fi, z serwerem w chmurze, gdzie trafiają na bieżąco dane o koncie i zachowaniach użytkownika – wyjaśnia Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa ESET.