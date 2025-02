Jak wyczyścić głośnik w telefonie? Wystarczy bardzo prosty trik

Głośnik to jeden z najmniej zauważanych elementów w telefonie, dopóki nie zacznie sprawiać problemów. Brudne głośniki mogą znacznie obniżyć jakość dźwięku , co utrudnia nie tylko oglądanie filmów, ale też prowadzenie rozmów. Chcesz, aby twój telefon służył ci dłużej? Dowiedz się, jak szybko i skutecznie wyczyścić jego głośnik.

Jedną z najprostszych metod jest użycie przezroczystej taśmy klejącej i wykałaczki . Taśmę należy nakleić na otwory głośnika, wyrównać palcem, a następnie przy pomocy wykałaczki delikatnie wciskać w otwory. To doskonały sposób, by szybko usunąć zanieczyszczenia.

Kolejna metoda to wacik nasączony alkoholem izopropylowym . Wystarczy przetrzeć nim głośnik, zachowując ostrożność, by nie zalać wnętrza telefonu. Alkohol szybko odparuje, a ty pozbędziesz się zabrudzeń.

Użycie sprężonego powietrza to szybki sposób na pozbycie się brudu z głośnika telefonu. Wystarczy kilka psiknięć w stronę otworów, by usunąć zgromadzone drobinki. Natomiast szczoteczka do zębów z pastą również może sprawdzić się jako narzędzie czyszczące, o ile wybierzesz tę o miękkim włosiu, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych elementów.