Jak wyczyścić klawiaturę? Poznaj proste i sprawdzone sposoby

Klawiatura to kluczowy element naszego codziennego życia zawodowego. Utrzymanie jej w czystości nie tylko poprawia higienę miejsca pracy, ale także przedłuża jej żywotność. Brudna klawiatura może stać się siedliskiem bakterii, które mogą wywoływać reakcje alergiczne lub infekcje. Regularne jej czyszczenie gwarantuje nie tylko estetyczny wygląd, ale także sprawne działanie urządzenia przez dłuższy czas.

Przygotowanie do czyszczenia

Zanim przystąpisz do czyszczenia, usuń z powierzchni klawiatury wszelkie paprochy, kurz i włosy. W tym celu warto użyć odkurzacza z odpowiednimi końcówkami, ale pamiętaj, by nie przykładać go bezpośrednio do klawiszy. Alternatywnie można użyć sprzężonego powietrza, które skutecznie wydmuchuje zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc.

Czyszczenie powierzchni klawiszy

Zaschnięty brud oraz tłuszcz najlepiej usunąć alkoholem izopropylowym. Alkohol ten doskonale odtłuszcza powierzchnie, co czyni go idealnym do pielęgnacji klawiatury. Wystarczy zanurzyć patyczek higieniczny w alkoholu i delikatnie przetrzeć klawisze, usuwając zabrudzenia. Następnie warto przetrzeć całą klawiaturę miękką ściereczką nasączoną alkoholem, by usunąć resztki zabrudzeń.

Czyszczenie klawiatury zewnętrznej

W przypadku klawiatury zewnętrznej pierwszym krokiem jest jej odłączenie od komputera. Dalsze kroki są analogiczne do czyszczenia klawiatury w laptopie. Warto również zwrócić uwagę na możliwość demontażu keycupów w nowszych modelach, co znacząco ułatwia dokładne wyczyszczenie wnętrza urządzenia. Klawisze można umieścić w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu na kilka godzin, a następnie opłukać i pozostawić do wyschnięcia.