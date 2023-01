Jaka temperatura w domu jest najlepsza? Rób tak, by zaoszczędzić

Dbanie o odpowiednią temperaturę w mieszkaniu może przełożyć się na duże oszczędności. Przegrzewanie pomieszczeń nie przynosi żadnych korzyści. Gdy jest nam zbyt ciepło, nie czujemy się zbyt dobrze, a do tego wydajemy sporo pieniędzy na ciepło, które i tak wypuścimy oknem, gdy zaburzy ono nasz komfort cieplny. Zadbanie o to, by w domu nie było zbyt ciepło, przyniesie ulgę dla portfela, a do tego może poprawić też samopoczucie.