Niezwykły kontener stanął przy uczelni. Pozwoli na oszczędności

Ceny energii elektrycznej w ciągu doby ulegają zmianom. W zależności od taryfy, z której korzysta odbiorca, możliwe jest, że za prąd zużyty nocą zapłaci mniej, niż za ten, który wykorzystał za dnia. Jedną z zalet magazynów energii elektrycznej jest to, że pozwalają one w ten sposób zredukować rachunki za prąd, lecz korzyści jest o wiele więcej.

- Moc samego kontenera to 330 kW oraz energia gromadzona - 330 kWh. Jeżeli byśmy chcieli to porównać do na przykład typowego samochodu elektrycznego, to taki pojazd gromadzi maksymalnie 40 kWh, a nasz kontener będzie ich miał ponad 330. Jeżeli chodzi o moc kontenera, to wynosić ona będzie 330 kW, to 30 razy więcej niż potrzeby typowego domku jednorodzinnego - mówi kierownik projektu dr inż. Dariusz Zieliński, kierownik Zakładu Przetwarzania i Magazynowania Energii Elektrycznej Politechniki Lubelskiej.