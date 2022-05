Mark Zuckerberg pokazuje Project Cambria. To dodatkowa warstwa rzeczywistości

Doświadczenie wynikające z użytkowania tego sprzętu ma być określane mianem "The World Beyond". Brzmi to dość marketingowo, a tłumaczenie na język polski może ocierać się o stwierdzenie, że to świat poza… światem? Coś więcej, dodatkowy świat, kolejna warstwa rzeczywistości. Przynajmniej tak wyglądają moje próby przetrawienia tego anglojęzycznego określenia.