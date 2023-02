Masz dość śladów palców na ekranie? Jest rozwiązanie

Wokół nas znajduje się mnóstwo wyświetlaczy dotykowych. Jak sama nazwa wskazuje – do ich obsługi wykorzystuje się palce, a te zostawiają po sobie ślady na powierzchniach tych ekranów. I choć istnieją ściereczki i pianki do ich czyszczenia, jedno i drugie rozwiązanie dalekie jest od idealnego. Być może patent General Motors przyznany firmie przez amerykańskie biuro w lutym wreszcie coś tu zmieni.

Ekrany LED zwykle tworzą układy złożone z pogrupowanych diod emitujących czerwone, zielone i niebieskie światło, co pozwala na utworzenie pełnej palety kolorów. Pomysł General Motors wymaga dodania czwartej diody do każdej z takich grup – jego zadaniem byłaby emisja światła ultrafioletowego. Niewidzianego ludzkim okiem, ale skutecznie uruchamiającego funkcję samooczyszczania matrycy.

O ile w przypadku paneli fotowoltaicznych czy okien dostęp do światła słonecznego (i co za tym idzie: promieniowania ultrafioletowego) jest właściwie nieograniczony, to już w przypadku wnętrza samochodu jest zupełnie inaczej. Dlatego właśnie inżynierowie GM wpadli na pomysł z tymi dodatkowymi diodami UV. Tworzy to w pełni kontrolowane środowisko, a proces samoczyszczenia może zostać uruchomiony w dowolnym momencie – na przykład po przekręceniu kluczyka albo też "na żądanie".