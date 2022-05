Nowa farma wiatrowa. Zapewni prąd dla 27 tys. domów

W województwie wielkopolskim została uruchomiona kolejna elektrownia wiatrowa. RWE poinformowało o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej farmy Rozdrażew o mocy 16,8 MW. Jak czytamy w oficjalnej informacji, tak duża moc elektrowni ma pozwolić na zapewnienie energii elektrycznej dla ponad 27 tys. gospodarstw domowych.

Katja Wunschel, dyrektor generalny Wind Onshore and Solar Europe and Australia, RWE Renewables podkreśla, że firma chce kontynuować inwestycje na terenie Polski. Farma wiatrowa Rozdrażew to szesnasta inwestycja firmy w naszym kraju. RWE zainstalowało już w Polsce odnawialne źródła energii o mocy 410 MW.