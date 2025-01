Zwalcz pleśń w pralce. Proste sposoby na świeżość i higienę

Jeśli zaniedbasz codzienną pielęgnację swojej pralki, możesz napotkać problem w postaci pleśni. Na samym początku trudno ją zauważyć, zwłaszcza że często powstaje w miejscach takich jak uszczelka bębna. Gdy jednak poczujesz nieprzyjemny zapach, świadczy to o poważniejszym problemie. Wtedy nie czekaj, tylko od razu podejmij kroki, aby zapobiec rozszerzaniu się pleśni. Oto kilka wskazówek, jak skutecznie to zrobić.

Używanie pralki z pleśnią może być niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli zobaczysz czarne plamy na dowolnym elemencie urządzenia lub wyczujesz zapach stęchlizny z bębna, nie zwlekaj z działaniem. Istnieje kilka prostych metod, które pomogą ci usunąć grzyba.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy warto kupić hulajnogę elektryczną Sharp KS4-CEU?

Pleśń w pralce - skąd się bierze?

Pleśń w pralce, zwłaszcza pod uszczelką, wynika często z niedostatecznej troski o urządzenie. Wielu ludzi mylnie sądzi, że skoro pralka służy do prania odzieży (tak jak zmywarka do naczyń), to nie wymaga czyszczenia. Jednak takie myślenie sprzyja rozwojowi bakterii i pleśni.

Pamiętaj, że do pralki trafiają różne zanieczyszczenia, jak na przykład błoto, resztki jedzenia, pot. Podczas prania brud jest usuwany z tkanin, ale nie zostaje magicznie wymazany - trafia do przewodów i dalej do kanalizacji. Po drodze niektóre bakterie mogą osadzać się na elementach pralki. Regularna konserwacja urządzenia zapobiega namnażaniu się bakterii i pleśni.

Pleśń w pralce to zwykle wynik zaniedbań higienicznych. Fot. Freepik

Prosty sposób na pleśń w pralce

Uszczelka jest jednym z miejsc w pralce, gdzie może pojawić się pleśń. Resztki wody, detergenty i zabrudzenia z odzieży mogą tam osiadać po każdym praniu. Jeśli nie wysuszysz jej po użyciu i nie będziesz regularnie czyścić, szybko doświadczysz pleśni oraz zapachu stęchlizny.

Do zlikwidowania tych problemów użyj skutecznych środków. Nasącz papierowy ręcznik wybielaczem i umieść go pod uszczelką, pozostaw na kilka godzin. Następnie wyjmij ręcznik i przetrzyj gumę suchą ściereczką. Po zakończeniu czyszczenia pozostaw drzwiczki pralki otwarte, by umożliwić wyschnięcie uszczelki.

Pleśń rozwijającą się w pralce można usunąć domowymi sposobami. Fot. Freepik

Jak dbać o pralkę?

Zasada zapobiegania lepiej niż leczenia sprawdza się również w przypadku pralki. Aby uniknąć problemów z pleśnią, regularnie dbaj o urządzenie. Po każdym praniu pozostawiaj otwarte drzwiczki, by wnętrze pralki dobrze wyschło. Możesz także przetrzeć uszczelkę suchą ściereczką.