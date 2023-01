Nowoczesny kocioł na drewno. Gdy pompa ciepła i gaz są zbyt drogie

Możliwość magazynowania: Kotły na drewno wymagają magazynowania zapasów drewna, co może być wygodne dla niektórych osób, ponieważ pozwala im to mieć kontrolę nad swoim źródłem ciepła. Pompy ciepła i ogrzewanie gazowe jak już wcześniej wspomniano, są uzależnione od dostaw energii czy surowca.

Środowisko: Drewno jest odnawialnym surowcem, a spalanie go w nowoczesnym kotle – pod warunkiem zachowania dobrej jakości i niskiej wilgotności surowca – może emitować podobne ilości CO2 co spalanie gazu ziemnego. Pompy ciepła są również ekologicznym rozwiązaniem, ale mogą wymagać dużej ilości energii elektrycznej do działania, co oznacza większe emisje CO2 w procesie jej produkcji.