Obowiązkowa fotowoltaika. Japonia ma plan

Nowy obowiązek ma dotyczyć nowych domów o łącznej powierzchni dachu większej niż 20 metrów kwadratowych i w przypadku budynków, których powierzchnia dachu wynosi mniej niż 2 tys. metrów kwadratowych. Nowe przepisy mogą też zobligować przedsiębiorstwa do instalacji modułów fotowoltaicznych na 30 proc. ich powierzchni dachowych.

Ustalane właśnie przepisy mają też zapewniać respektowanie praw człowieka. Chodzi o to, by wykorzystywać panele dostarczane przez producentów, którzy je szanują. Może to oznaczać, że moduły produkowane w chińskiej prowincji Xinjiang mogą nie być dozwolone ze względu na przymus pracy, który tam obowiązuje.