Na rozwój sieci potrzeba 150-200 mld. Budżet PSE to 30 mld

- Sieci elektroenergetyczne zarówno operatorów sieci dystrybucyjnych, jak i PSE są przygotowane na przyłączenie 31 GW dodatkowych mocy w OZE do 2030 r. To jest liczba, która wynika z wydanych warunków przyłączenia oraz podpisanych umów przyłączeniowych, czyli to, co jest w tej chwili przygotowane do budowy - mówił Tomasz Sikorski.

Wiceprezes PSE poinformował, że nakłady inwestycyjne wymagane na integrację OZE to ok. 150-200 mld zł. Dziesięcioletni budżet Polskich Sieci Elektroenergetycznych to ponad 30 mld zł. Jak zauważa - jeśli zaniedbamy kwestię sieci, w przyszłości mogą czekać nas podobne problemy, z jakimi aktualnie mierzą się Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi mieli zbyt szybko przyłączać źródła odnawialne źródła energii do sieci, przez co rozwój sieci nie mógł przebiegać w naturalnym tempie. W związku z tym koszty zarządzania nimi osiągają teraz ok. 10 mld euro rocznie, czyli wyraźnie więcej niż dziesięcioletni budżet PSE.