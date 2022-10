Problemy fotowoltaiki w Polsce. "Jesteśmy ofiarami sukcesu"

Przyłączanie instalacji OZE do sieci elektroenergetycznej jest coraz trudniejsze. Choć w ostatnich latach moc zainstalowana w odnawialnych źródłach energii wzrosła w znaczącym stopniu, w dużej mierze dzięki programowi Mój Prąd, który zachęcał klientów indywidualnych do inwestowania w fotowoltaikę, teraz coraz częściej spotykamy się z istotnymi problemami.

To efekt tego, że na koniec sierpnia 2022 r. w OZE w Polsce zainstalowano ponad 20,9 GW, z czego 11 GW było zainstalowanych w fotowoltaice, 7,6 w elektrowniach wiatrowych, w hydroenergetyce było to ok. 1 GW, biomasa stanowiła ok 1 GW, a biogaz 272 MW. Jeszcze rok temu o tej samej porze łączna moc zainstalowana w OZE wynosiła ok. 14,9 GW.