Opancerzona łódź podwodna Kronos. Nowa zabawka miliarderów

Takie rozwiązanie zapewnia Kronosowi pod wodą prędkość sięgającą 27 węzłów (ok. 50 km/h). Na powierzchni łódź jest szybsza – rozpędza się do ok. 45 węzłów, czyli nieco ponad 80 km/h. Po wynurzeniu i wyciągnięciu na ląd łódź można częściowo złożyć, co ułatwia jej transport.