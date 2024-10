Optyczna iluzja, która poróżniła Internet. Jeden kolor czy dwa?

Optyczne złudzenia potrafią mocno namieszać w sieci. Najczęściej takie obrazki są tworzone tak, aby można było interpretować je na wiele sposobów, co sprawia, że każdy widzi coś innego . Podobnie jest z tą konkretną iluzją. Wygląda na to, że jest wyjątkowo prosty obrazek, na którym na kolorowym tle widzimy dwa kwadratowe bloczki umieszczone pod różnymi kątami.

Iluzje optyczne zazwyczaj działają poprzez błędną interpretację światła, cienia lub kolorów. To właśnie one wprowadzają widzów w błąd, dając wrażenie, że widzą coś, co w rzeczywistości nie istnieje na obrazku. Wynikający z tego złudzenie jest konsekwencją zaburzeń w mechanizmie percepcji, które normalnie pomagają nam w postrzeganiu. Co ciekawe, większość ludzi nie bierze pod uwagę zawodności swojego mózgu, co często prowadzi do gorących dyskusji w internecie.