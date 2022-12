Polska wśród najlepszych w Europie. Chodzi o fotowoltaikę

Jeśli chodzi o kraj, który zainstalował w mijającym roku najwięcej mocy w fotowoltaice , bezsprzecznie są to Niemcy. U naszych sąsiadów powstały elektrownie słoneczne o łącznej mocy 7,9 GW. Wynik ten jest o 1,9 GW lepszy niż ten, który osiągnięto w 2021 r.

Drugie miejsce, jeśli chodzi o największe inwestycje w fotowoltaikę w Europie, zajęła Hiszpania. Osiągnięty przez ten kraj wynik nie jest o wiele gorszy, niż ma to miejsce w przypadku Niemiec - tu w 2022 r. osiągnięto 7,5 GW, co stanowiło wzrost o 2,7 GW rok do roku.