Pierwszy taki polski statek. Unikalna jednostka na Morzu Bałtyckim

Do tej pory Polska nie dysponowała jednostką pływającą z wbudowanym systemem wiertniczym. Dzięki modernizacji statku Sylur, Grupa Orlen , do której należy spółka LOTOS Petrobaltic, zyskuje nowe kompetencje w sektorze morskiej energetyki wiatrowej . Dzięki temu rozwiązaniu będzie mogła podejmować kolejne działania związane z transformacją energetyczną w Polsce.

Zainstalowana na statku Sylur wiertnica pozwala prowadzić badania geologiczno-inżynierskie na morzu do głębokości nawet 120 m . Na tym jednak jej możliwości się nie kończą. Narzędzie umożliwia także wiercenie otworów pod dnem do głębokości 100 m .

Takie właściwości statku Sylur sprawiają, że wyniki badań dotyczących struktury dna morskiego będą dużo bardziej precyzyjne od tych prowadzonych przez LOTOS Petrobaltic do tej pory. Badania to jeden z ważniejszych etapów przy projektowaniu farm wiatrowych. Dzięki szczegółowym pomiarom i analizom można podjąć najlepsze decyzje związane z wyborem fundamentów, na których później staną turbiny wiatrowe. Pozwoli to uniknąć problemów w następnych etapach prac.