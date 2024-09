Pijesz napoje w puszce? Niedługo mogą zniknąć

Napoje w puszce towarzyszą nam na co dzień – są wygodne, łatwo dostępne i mają długi termin przydatności do spożycia. Jednak coraz częściej pojawiają się pytania o ich bezpieczeństwo. Komisja Europejska postanowiła działać – nowe regulacje zakładają stopniowe wycofanie takich opakowań z rynku, co może oznaczać duże zmiany dla producentów i konsumentów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Czy napoje w puszce są bezpieczne?

Napoje w puszce od lat są popularnym wyborem konsumentów. Z jednej strony oferują wygodę i długi czas przechowywania, z drugiej jednak coraz częściej pojawiają się wątpliwości co do ich bezpieczeństwa. Główne obawy dotyczą opakowania, a dokładniej powłoki wewnątrz puszek, która może zawierać szkodliwe substancje, takie jak bisfenol A (BPA). Substancja ta, choć powszechnie stosowana od dziesięcioleci, wzbudza kontrowersje ze względu na jej potencjalny wpływ na zdrowie człowieka.

Długotrwałe spożywanie napojów z opakowań zawierających BPA może prowadzić do niekorzystnych skutków zdrowotnych, takich jak zaburzenia hormonalne czy ryzyko rozwoju nowotworów. Komisja Europejska podjęła decyzję o stopniowym wycofywaniu tego związku z rynku, co oznacza, że napoje w puszce mogą zniknąć z półek w takiej formie, jaką znamy obecnie. Czy oznacza to koniec popularnych puszek? Nie do końca – producenci już pracują nad alternatywami.

Zobacz także Piwna rewolucja. Japońska puszka do piwa Nendo gwarantuje perfekcyjne nalewanie

Bisfenol A - tajemnicza substancja, przez którą napoje mogą zniknąć z półek

Bisfenol A (BPA) to związek chemiczny, który od lat znajduje szerokie zastosowanie w produkcji opakowań, w tym metalowych puszek. Jego zadaniem jest ochrona żywności przed kontaktem z metalem, co ma zapobiegać korozji i przedłużyć trwałość produktów. Niestety, jak pokazują badania, BPA może przenikać z opakowania do żywności, szczególnie pod wpływem wysokiej temperatury lub dłuższego przechowywania.

Komisja Europejska, zaniepokojona potencjalnymi zagrożeniami zdrowotnymi, zdecydowała o wycofaniu produktów zawierających bisfenol A z rynku. Substancja ta, uznana za potencjalnie rakotwórczą przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC), może wpływać na funkcjonowanie układu hormonalnego oraz nerwowego. W związku z tym producenci napojów w puszkach muszą dostosować się do nowych wymogów i znaleźć bezpieczniejsze alternatywy dla BPA. Mają na to maksymalnie trzy lata, w przeciwnym razie ich produkty mogą zniknąć z rynku.

Puszki to jedne z najpopularniejszych opakowań © Pexels | Breakingpic

Zobacz także Piwo z butelki czy z puszki? Odpowiedź nie jest taka prosta