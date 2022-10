Płot generujący prąd. Panel wiatrowy z Polski

- Przystosowaliśmy panel do pracy w niemalże każdych warunkach, jeszcze nie sejsmicznych, ale nawet i przy wiatrach huraganowych, dochodzących do około 140-150 km/h. Kluczowe jest to, że ogradzając farmę fotowoltaiczną, uzyskujemy dywersyfikację produkcji energii i mamy niemalże całodobową produkcję energii, co jest bardzo ważne - zaznacza współtwórca pomysłu.