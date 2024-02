Polacy sprawdzili fotowolatikę po 15 latach. Jaka była różnica?

Jest oczywistym, że panele fotowoltaiczne ulegają starzeniu. Producenci zazwyczaj wskazują, że w pierwszych latach użytkowania wydajność instalacji spada o kilka procent, dając następnie gwarancję, że na przykład po 25 latach ich efektywność wynosi co najmniej 80%. Trudno w to uwierzyć, choć badania polskich naukowców zdają się potwierdzać tę tezę.

W latach 2004-2021 obie instalacje wytworzyły razem 958 MWh prądu. Badania wykazały, że obie instalacje niewiele się zniszczyły. Każdego roku degradacja większej instalacji wynosiła 0,11%, a mniejszej - 0,20% . Są to wartości niższe niż zazwyczaj podaje literatura naukowa.

Analiza naukowców z Polskiej Akademii Nauk wykazała, że degradacja mocy instalacji oznaczonej jako I-1 (o mocy 37,8 kW) wyniosła 1,9 proc., a instalacji I-2 (18,48 kW) - 2,9 proc. po odpowiednio 16 i 15 latach eksploatacji. Są to wyniki znacznie niższe od tych, które zwykle są brane pod uwagę w różnych kalkulacjach. Należy jednak pamiętać, że nie ma pewności co do stopnia degradacji paneli produkowanych obecnie.