Polskie elektrownie na polskim węglu. Dane ministerstwa

Fotowoltaika ma problem. Instalacje nie są przyłączane do sieci

Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało komunikat z informacją na temat pochodzenia węgla stosowanego w elektrowniach. Zgodnie z przedstawionymi danymi, do energetyki zawodowej i przemysłowej trafia tylko 2 procent węgla pochodzącego z importu, czyli około 0,25 milionów ton.

Dla porównania, w całym 2021 roku do polskich elektrowni trafiło z polskich kopalń łącznie 31,4 mln ton węgla kamiennego i 52,2 mln ton węgla brunatnego. Oznacza to, że 99,7 procent węgla kamiennego i brunatnego, który jest używany w energetyce, pochodzi z polskich kopalń.

Ministerstwo Aktywów Państwowych podkreśla, że import węgla do Polski ciągle spada. W głównej mierze importują go prywatni przedsiębiorcy, którzy nie podlegają tej instytucji. Nie podano jednak za jaki procent importu odpowiada sektor prywatny. Wiadomo, że do Polski sprowadzono łącznie 12,55 mln ton węgla.