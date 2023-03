Pompa ciepła w morzu. Sposób na ogrzewanie i chłodzenie

Pompy ciepła do działania potrzebują dolnego źródła ciepła. Zazwyczaj mowa tu o czerpaniu ciepła z powietrza lub z gruntu, ale nie zawsze to tak wygląda. Możliwe jest też wykorzystanie innego medium. Mowa tu na przykład o wodzie z rzeki, jak miało to miejsce w Niemczech, lub o wodzie morskiej.