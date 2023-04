Pompy ciepła dla starych budynków. Da się to zrobić

Pompy ciepła to dość drogie urządzenia, które cieszą się dużą popularnością w szczególności w domach jednorodzinnych. Tego typu źródło ciepła najłatwiej zastosować w nowych budynkach, które są dobrze izolowane i korzystają z ogrzewania podłogowego. W przypadku starszych nieruchomości, bazujących w dodatku na ogrzewaniu grzejnikami, instalacja pomp ciepła stanowi większe wyzwanie.

Naukowcy z Instytutu Fraunhofera, Uniwersytetu we Freiburgu i Instytutu Technologii w Karlsruhe zaprezentowali pracę , w której przygotowali rozwiązania, które można zastosować nawet w starych budynkach wielorodzinnych, które powstawały kilkadziesiąt lat temu.

Badania prowadzono w odniesieniu do danych z Niemiec. 62 proc. budynków było budowanych przed pierwszymi przepisami dotyczącymi termoizolacji, czyli przed 1977 r. i stanowią one obecnie ok. 2/3 zużycia energii w sektorze. Pompy ciepła pozwalają na redukcję emisji CO2, jeśli są stosowane w systemach o niskim zużyciu energii. Pompy ciepła zyskują popularność w przypadku budynków jedno- i dwu rodzinnych, ale w wielopiętrowych budynkach są rzadkością.