Powstaje na Śląsku. Gigantyczna farma fotowoltaiczna na zdjęciach

Elektrownia budowana jest na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Jest to interesujący sposób na zagospodarowanie przestrzeni, która z różnych względów nie może lub nie powinna być wykorzystana do zabudowy mieszkaniowej lub do budowy obiektów o charakterze rekreacyjnym.

Pierwsza część inwestycji o mocy 37 MW będzie składać się z 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy. Zajmą one powierzchnię 16 ha, czyli równej ok. 22 boisk do piłki nożnej. Rocznie farma ta ma produkować 39 tys. MWh energii elektrycznej, czyli mniej więcej tyle, ile potrzeba do zasilenia miasta liczącego 50 tys. mieszkańców. Redukcja emisji CO2 względem generowania takiej ilości energii przez elektrownię węglową wynosiłaby ok. 30 tys. ton.