Prąd ze szklanej kuli. Kulisty generator może być przyszłością fotowoltaiki

Co więcej, zastosowany przez konstruktora, hybrydowy panel, pozwala na jednoczesne wykorzystanie promieniowania cieplnego, co dodatkowo zwiększa produkcję prądu .

Pomysł, zastosowany w prototypowym generatorze Beta Ray doczekał się rozwinięcia do modułu fotowoltaicznego o nazwie MT80, zbudowanego z wielu niewielkich kul. Zdaniem konstruktora jest to rozwiązanie na tyle efektywne, by można było wykorzystać je np. do budowy – niezależnie od istniejącej infrastruktury – ładowarek do samochodów elektrycznych.