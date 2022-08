Pralka w rozmiarze XXL. Pomieści brudy twojej rodziny i sąsiadów

Duża rodzina to cała sterta brudnych ubrań do prania. Wieloosobowe domy doskonale wiedzą, jaką męką może być wstawianie jednego prania za drugim. A jeszcze lepiej rozumieją to właściciele małych przedsiębiorstw jak hotelarze czy restauratorzy. Samsung przygotował odpowiedź na ten problem w postaci pralki EcoBubble o pojemności do 18 kg.