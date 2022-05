Prezent na Dzień Dziecka. Dobre pomysły

Podpowiadamy co może być dobrym prezentem na Dzień Dziecka. Czasem odpowiednia inspiracja może zdziałać cuda i przyczynić się do naprawdę udanych zakupów.

Jaki prezent kupić na Dzień Dziecka? Przygotowaliśmy błyskawiczny przegląd, który pomoże w podjęciu decyzji. Korzystając z okazji przypominamy, że prezenty są fajnym pomysłem, ale zwykły spacer, wycieczka lub jakaś inna forma wspólnego spędzenia czasu, to równie dobra myśl.

Książka

Żyjemy w świecie pełnym gadżetów, technologii i nowoczesnych zabawek dla dzieci. Mimo tego zwykła książka wciąż stanowi świetny pomysł na dobry prezent na Dzień Dziecka. Niezależnie od tego czy zdecydujemy się na jedno z dzieł Stanisława Lema, genialnego polskiego pisarza science fiction, czy na przykład na Ekonomię w jednej lekcji, której autorem jest Henry Hazlitt, zawsze mamy szansę na uzyskanie pozytywnego efektu. Zrozumienie podstawowych zagadnień ekonomicznych w dość młodym wieku bez wątpienia niesie ze sobą wiele dobrego, podobnie jak rozwijanie wyobraźni. Ceny wielu arcydzieł są często na zaskakująco niskich poziomach, więc warto poważnie rozważyć taką formę prezentu.

Teleskop

Dzieci często wpatrują się w ekrany smartfonów, laptopów i telewizorów, a robią to przez zaskakująco dużą część dnia. W związku z tym, ciekawym pomysłem na prezent na Dzień Dziecka może być teleskop. Ten przyrząd optyczny stanowi zachętę do tego, żeby dla odmiany spojrzeć w górę, zainteresować się tajemnicami skrywanymi przez nocny nieboskłon. Niezależnie od tego czy za cel zostanie obrana Droga Mleczna, czy nasz bliski sąsiad w postaci Księżyca, zawsze można dowiedzieć się czegoś ciekawego. Oczywiście jeśli hobby związane z obserwacją ciał niebieskich okaże się bardzo wciągające, wtedy wraz z wiekiem można inwestować w lepszy sprzęt. Pierwszy teleskop nie musi być drogi, ponieważ chodzi o samo zaszczepienie ciekawości dotyczącej gwiazd.

Zestaw klocków Lego

Klocki Lego to przede wszystkim ogrom możliwości. Można kupić malutki zestaw o dość niskiej cenie, ale gdybyśmy mieli na to ochotę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nabyć niewyobrażalnie wielki i skomplikowany zestaw, którego wartość jest zbliżona do sztabki złota. Jakby tego było mało, do wyboru mamy jeszcze coś takiego jak Lego Technic, czyli modele klocków inspirowanych prawdziwymi pojazdami, w których znajdują się bardziej zaawansowane rozwiązania i dodatkowe funkcje.

Niezależnie od tego, na co konkretnie się zdecydujemy, klocki Lego są prezentem na Dzień Dziecka, który pobudzi wyobraźnie, skłoni do tworzenia, bycia kreatywnym, a także precyzyjnym w realizacji jakiegoś zadania. Kto wie, może w przyszłości przełoży się to np. na zalety w życiu zawodowym.

Retro konsolka Evercade

Evercade to w pewnym sensie konsola, która nie ma prawa istnieć. Nie łączy się z internetem, nie ma wejścia na kartę SD i wykorzystuje kartridże do odpalania starych gier. Szczególnie ta ostatnia cecha może zostać uznana za szokującą informację. Niecodzienny pomysł twórców polega na tym, że z tyłu konsoli jest slot na kartridże, które zawierają kolekcje klasycznych gier i są przygotowywane w porozumieniu z właścicielami praw do tych tytułów (w pełni legalne rozwiązanie, to nie są wersje pirackie). Oczywiście pomysł jest przeciwieństwem nowoczesności, to raczej powrót do przeszłości, swego rodzaju ciekawostka. W ramach zabawki dla dziecka, które dzięki temu zapozna się z historią gier, może to być jedno z oryginalniejszych rozwiązań. Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat Evercade mogą rzucić okiem na naszą recenzję.

Smartwatche dla dzieci

Na rynku jest wiele inteligentnych zegarków dla dzieci. Jeśli postaramy się o model z wbudowanym modułem GPS, wtedy za pośrednictwem geolokalizacji zyskamy możliwość lepszego kontrolowania tego, gdzie przebywa nasza pociecha. Co ciekawe, w takich sprzętach czasem można znaleźć funkcję do wyznaczania specjalnych obszarów, w których dziecko powinno się poruszać. Kluczowe jest to, że gdy tylko ustalona granica zostanie przekroczona, wtedy rodzic otrzyma stosowne powiadomienie. Nie każdy będzie tym zainteresowany, lecz dla niektórych opiekunów tego typu funkcjonalności są bardzo ważne. Oczywiście dostępnych możliwości istnieje znacznie więcej i np. sama obecność krokomierza sprawi, że dziecko może się poczuć bardziej zmotywowane do aktywności fizycznej. Warto dodać, że takie smartwatche często otrzymują dotykowe wyświetlacze, które są łatwe w obsłudze.