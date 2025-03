Prosty trik na bezstresowe tankowanie. Odkryj tajemnicę małej strzałki

Tankowanie samochodu to jeden z najczęściej wykonywanych obowiązków przez kierowców. Nawet jeśli ceny paliwa zmuszają nas do oszczędności, często musimy ponownie odwiedzać stację paliw w ciągu kilku dni lub tygodni. Dla niektórych ta normalna czynność może być źródłem stresu, szczególnie gdy jadą nowym lub wypożyczonym samochodem i nie wiedzą, po której stronie pojazdu znajduje się wlew paliwa.

Często dochodzi do zamieszania, gdy kierowcy mylą paliwo, tankując zamiast benzyny ropę lub odwrotnie. Nawet najlepszy kierowca może popełnić taki błąd, co prowadzi do dodatkowych kosztów i konieczności spuszczenia paliwa z samochodu. Na szczęście jest prosty trik, który może ułatwić każdemu tankowanie.

Niezorientowanie się, z której strony auta jest wlew paliwa, to dość powszechna sytuacja, szczególnie dla tych, którzy rzadko tankują albo korzystają z wynajętych pojazdów . Na szczęście na desce rozdzielczej pojazdu często można znaleźć pomocne oznaczenie, które eliminuje to zamieszanie.

Nie ma ogólnej zasady mówiącej, po której stronie powinien znajdować się wlew paliwowy. Jednakże w wielu europejskich samochodach wlew można znaleźć po prawej stronie, podczas gdy japońskie auta częściej mają go po lewej. To prawdopodobnie wynika z kierunku ruchu obowiązującego w danym kraju. W Europie, gdzie dominuje ruch prawostronny, wlew jest częściej z prawej strony. Należy pamiętać, że nawet najbardziej doświadczeni kierowcy mogą popełniać błędy, a źle wyborczona strona do podjechania przy dystrybutorze wcale nie jest powodem do zawstydzenia.