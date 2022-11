Przedziwny wynalazek. W tym rowerze można spać

Niedawno serwis Mashable zwrócił uwagę na rower kempingowy, który może być sposobem na zabranie sypialni w długą podróż. Brzmi to jak żart, lecz o powadze sytuacji świadczy fakt, że zdecydowano się tam wstawić działającą lodówkę. To wyraźnie pokazuje rozmach, z jakim twórcy podchodzą do swojej wizji.