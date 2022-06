Rekordowy miesiąc. Polska fotowoltaika prezentuje potencjał

Polska fotowoltaika wygenerowała rekordową ilość energii elektrycznej. W maju wszystkie elektrownie słoneczne w Polsce wprowadziły do sieci ponad 1 TWh mocy. Taka sytuacja miała miejsce pierwszy raz w historii.

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl poinformowali o statystykach dotyczących produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych w Polsce w maju 2022 roku. Bazując na danych udostępnionych przez ENTSO-E można stwierdzić, że w zeszłym miesiącu elektrownie słoneczne w Polsce wprowadziły do sieci 1164,3 GWh energii elektrycznej. Dla porównania - w kwietniu 2022 do sieci wprowadzono 811,7 GWh.

Rekordowa ilość wyprodukowanej energii to efekt dużego przyrostu mikroinstalacji na przestrzeni ostatniego roku. W serwisie Gramwzielone czytamy, że rok temu do sieci wprowadzono 581,1 GWh, a lepszy wynik osiągnięto tylko w czerwcu 2021 roku (747,2 GWh).

Można podejrzewać, że w czerwcu instalacje fotowoltaiczne wprowadzą do sieci jeszcze więcej energii elektrycznej. 13 czerwca do sieci wprowadzono 481,5 GWh. Oznacza to, że jeśli pogoda dopisze, są spore szanse, że bieżący miesiąc będzie jeszcze bardziej udany niż poprzedni.