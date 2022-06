Fotowoltaika w Polsce. Wydłużył się okres zwrotu z inwestycji

Rynek domowej fotowoltaiki spotkał się z wyraźnym spowolnieniem. Kwietniowa zmiana zasad rozliczania z czytelnego net-meteringu do mniej przewidywalnego net-billingu sprawiła, że Polacy mniej chętnie inwestują w instalacje fotowoltaiczne. Zdaniem Szymona Kowalskiego, wiceprezesa zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki to efekt strachu przed nowym systemem rozliczeń, ale nie tylko. Jego zdaniem wydłuży się czas zwrotu z inwestycji.

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki podkreślał, że choć obecnie może się wydawać, że system net-billingu jest opłacalny, nie sposób ocenić, jak będzie to wyglądać w przyszłości. Możliwe, że w słoneczne dni ceny sprzedaży energii do sieci będą niskie, natomiast wzrosną w czasie, gdy produkcja z instalacji fotowoltaicznych będzie niewielka.

Problemem w dalszym rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej mają być też rosnące ceny. Kowalski twierdzi, że jeszcze niedawno typowa mikroinstalacja o mocy 5 kWp kosztowała ok. 20 tys. zł. Teraz ten koszt to aż 25 tys. zł.

Pozytywna jest za to zmiana trendu, jeśli chodzi o instalacje fotowoltaiczne instalowane w przedsiębiorstwach. Zmiany cen prądu skłoniły właścicieli firm do inwestycji we własne źródła energii. Zachęca też szybki zwrot z inwestycji - przedsiębiorstwa działają na pełnych obrotach w godzinach, kiedy fotowoltaika produkuje maksymalne ilości energii, co wiąże się z wysoką autokonsumpcją.