Soundbary JBL. Jakie modele są dobre?

Nie wszyscy są zwolennikami soundbarów , lecz dla wielu osób jest to wręcz idealne rozwiązanie. Soundbary zajmują mało miejsca, są proste w obsłudze, ładnie wyglądają i zapewniają lepszą jakość dźwięku od standardowych głośników wstawianych do współczesnych, niezwykle cienkich telewizorów (niewiele w nich miejsca na dobre głośniki). Zastanówmy się zatem, jakie soundbary JBL mogą stanowić interesującą propozycję?

JBL Bar 2.0 All-in-One to propozycja z niższego pułapu cenowego, która wciąż może zadowolić wielu potencjalnych nabywców. Mimo tego, że nie jest to możliwie najwyższa półka jakościowa, wciąż można tu liczyć na atrakcyjne wzbogacenie dźwięku, chociażby podczas seansów filmowych czy słuchania muzyki. W cenie około 800 zł użytkownik dostaje listwę ze zintegrowanymi głośnikami, której moc całkowita wynosi 80 W. Warto zaznaczyć, że do urządzenia dołączany jest uchwyt do montażu ściennego, kabel HDMI, przewód zasilający oraz pilot umożliwiający wygodną obsługę soundbara.