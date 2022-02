Słuchawki bezprzewodowe JBL

Ranking ze słuchawkami bezprzewodowymi marki JBL zaczynamy od tych mniejszych, łatwiejszych w transporcie oraz dających większą swobodę ruchów, czyli od słuchawek dousznych i dokanałowych. Przy okazji zwracamy uwagę, że tego typu słuchawki są idealne do aktywności fizycznej i polecamy nasz poradnik na temat słuchawek bezprzewodowych do biegania .

2. JBL TUNE 225 TWS zaliczają się do grupy TWS (true wireless stereo). W związku z tym są to prawdziwie bezprzewodowe urządzenia, które nie mają kabla łączącego lewą i prawą słuchawkę. Niektórzy uznają to za wielką zaletę, innym może to być obojętne. Można je znaleźć w okolicach ceny 500 zł, a często za znacznie mniej.