Śruba w oknie. Sposób na oszczędzenie na ogrzewaniu

Niskie temperatury na zewnątrz są w tym roku szczególnie odczuwalne, szczególnie gdy spojrzymy na to, ile kosztuje nas ogrzewanie mieszkań lub domów. Nic więc dziwnego, że szukamy sposobów na to, aby wydawać z tego powodu mniej pieniędzy. Aby zmniejszyć straty ciepła, wystarczy zastosować pewien sposób, którego wdrożenie w życie zajmie nam nie więcej niż 30 sekund.

Różnica między nimi polega na zmniejszeniu lub zwiększeniu docisku okna do uszczelki, co z kolei przekłada się na regulację przepływu powietrza z budynku na zewnątrz i odwrotnie. Choć rozwiązania poszczególnych producentów mogą się od siebie różnić, zasada jest prosta.

Rzeczona śruba znajduje się w skrzydle okna. Różni producenci stosują różne rozwiązania - do jej regulacji czasem potrzebny jest klucz płaski, czasem imbusowy, a czasem można to zrobić przy użyciu dłoni, bez narzędzi. Na jej krawędzi często narysowany jest jeden symbol (kropka lub kreska) lub kilka z nich (wówczas interesuje nas środkowy/największy symbol).

Aby zwiększyć docisk okna, a co za tym idzie, zwiększyć szczelność, wspomniany symbol należy ustawić w stronę uszczelki , czyli na zewnątrz mieszkania. Poluzowanie śruby, czyli skierowanie wspomnianego symbolu do wnętrza mieszkania, oznacza zmniejszenie docisku i zwiększenie wentylacji.

Nie jest to jednak sztuczka idealna. W przypadku szczelnego mieszkania zwiększenie docisku okna do uszczelki może powodować duże problemy z wentylacją. Jeśli w lokalu nie została zastosowana wentylacja mechaniczna, napływ powietrza z zewnątrz jest konieczny w celu jego wymiany w powietrzu.

Zaniedbanie kwestii wentylacji może doprowadzić do przykrych konsekwencji. Pierwszymi tego objawami jest skraplanie się wody na oknach, ale docelowo może prowadzić to do pojawienia się grzyba na ścianie, co jest niebezpieczne dla zdrowia, a jego zwalczenie jest trudne.