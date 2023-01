Stare kopalnie zamienią się w magazyny energii. Naukowcy wiedzą, jak to zrobić

Naukowcy pochwalili się swoim osiągnięciem na łamach czasopisma naukowego "Energies". Wyjaśnili, że nowa technika nazywana Underground Gravity Energy Storage (UGES) oferuje efektywne rozwiązanie długoterminowego magazynowania energii. Jej istota polega na transporcie piasku w nieużywanych, podziemnych kopalniach. Według serwisu TechXplore liczba takich miejsc sięga milionów na całym świecie i co istotne, są one już wyposażone w podstawową infrastrukturę i podłączone do sieci elektroenergetycznej.

Stare kopalnie mogą posłużyć do magazynowania energii

W ten sposób nie trzeba wszystkiego budować od podstaw, co wpływa na czas, łatwość oraz koszt realizacji projektu. Zwłaszcza że do wdrożenia techniki Underground Gravity Energy Storage potrzeba głównie silnika/generatora, znajdujących się na górze oraz dole magazynów do przechowywania piasku, a także sprzętu górniczego. Nie bez znaczenia jest też wielkość kopalni, jak i szerokość i głębokość szybu kopalnianego. Im są one większe, tym więcej energii można wytworzyć i magazynować.

Jak wyjaśnia TechXplore, UGES pozwoli na wytwarzanie energii, gdy cena będzie wysoka i jej magazynowanie, gdy cena spadnie. Cały proces będzie polegał na opuszczaniu i podnoszeniu piasku w kopalni. Podczas opuszczania piasku dojdzie do przekształcenia jego energii potencjalnej w energię elektryczną poprzez hamowanie regeneracyjne (polega ono na odzyskiwaniu traconej podczas hamowania energii kinetycznej i zamianie jej na energię elektryczną zamiast cieplnej).

Jeśli energia przestanie być potrzebna, piasek będzie przenoszony do górnego magazynu przy pomocy silników elektrycznych, gdzie będzie czekał na kolejne użycie. Co ważne, w technice UGES nośnikiem energii jest piasek, więc "energia nie jest tracona w wyniku samorozładowania, co umożliwia magazynowanie energii przez bardzo długi czas, od tygodni do kilku lat", na co zwraca uwagę TechXplore. Serwis donosi również, że koszty inwestycyjne UGES wynoszą około 1 do 10 USD/kWh, a koszty mocy około 2 USD/kW, a jej globalny potencjał szacuje się na - 7 do 70 TWh.

Kiedy kopalnia zostaje zamknięta, zwalnia tysiące pracowników. To dewastuje społeczności, których wyniki gospodarcze zależą wyłącznie od kopalni. UGES stworzyłby kilka wolnych miejsc [red. pracy], ponieważ kopalnia świadczyłaby usługi magazynowania energii po zakończeniu działalności — przekazała Julian Hunt , naukowczyni zaangażowana w projekt UGES i jedna z głównych autorek badania, cytowana przez TechXplore. Dodała: kopalnie posiadają już podstawową infrastrukturę i są podłączone do sieci elektroenergetycznej , co znacznie obniża koszty i ułatwia realizację instalacji PMG.



Karolina Modzelewska, dziennikarka Wirtualnej Polski