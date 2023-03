Stawiają na agrofotowoltaikę. Przyniesie podwójne korzyści

Powstaje największa instalacja agrofotowoltaiczna we Włoszech. Enel Green Power stawia na połączenie rolnictwa i fotowoltaiki, budując ogromną farmę w miejscowości Tarquinia w regionie Lacjum w prowincji Viterbo. Farma agrofotowoltaiczna będzie oddalona od Rzymu o ok. 75 kilometrów.

Największa instalacja agrofotowoltaiczna we Włoszech będzie cechować się mocą 170 MW. Po osiągnięciu pełnej operacyjności elektrownia będzie generować 280 GWh rocznie, co ma pozwolić na oszczędzenie ok. 26 mln metrów sześciennych gazu rocznie. Generowana przez farmę energia ma zaspokoić potrzeby ok. 111 tys. gospodarstw domowych.