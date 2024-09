Ten test optyczny podbija sieć. Jaki kolor widzisz?

Spór o kolor koca – zielony czy niebieski – zapoczątkował coś więcej niż tylko dyskusję domową. Neurobiolog dr Patrick Mineault, inspirowany różnicami w postrzeganiu barw , opracował test optyczny , który pozwala sprawdzić, jak widzimy kolory w porównaniu do innych. Test szybko zyskał popularność, a jego prostota i dostępność sprawiają, że każdy może wziąć w nim udział. Ale co wyniki mogą nam powiedzieć o naszym wzroku i zdrowiu?

Podstawowy test polega na rozróżnianiu kolorów niebieskiego i zielonego za pomocą prostych ekranowych plansz. Użytkownik ma do wyboru dwa przyciski: "To jest niebieski" lub "To jest zielony", a po przejściu przez całą serię plansz, system analizuje odpowiedzi i prezentuje wynik. Co ciekawe, granica między kolorami może być różna dla różnych osób, co pozwala lepiej zrozumieć indywidualne różnice w percepcji barw. Test można przeprowadzić na stronie ismy.blue.