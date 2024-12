To świetny patent na mroźne poranki. Auto odpali bez żadnego problemu

Czy wiesz, dlaczego akumulator traci moc podczas mrozu? Klucz tkwi w procesach chemicznych zachodzących wewnątrz. Optymalna temperatura pracy wynosi 20-25 stopni Celsjusza, przy której działa on najefektywniej. Niestety, w niższych temperaturach reakcje chemiczne są wolniejsze, co prowadzi do spadku efektywności.